Водителям рассказали, как защититься от автоподставы на дорогах

«У вас обязательно должна быть страховка, и, если произошло ДТП, твердо стойте на своем, звоните в ГИБДД и в свою страховую компанию, а дальше следуйте их инструкциям. И очень хорошо, если в машине есть видеорегистратор. Можно также написать на горячую линию Национального союза автостраховщиков — попавшим в беду автомобилистам мы всегда стараемся помогать оперативно», — отметил эксперт.