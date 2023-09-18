Geely представила новый бюджетный седан Geometry G6

Автопроизводитель из Китая Geely представил на рынке новинку. Модель Geometry G6 имеет много инновационных решений и сохраняет статус бюджетной.

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Geometry G6 2024 предлагается с мощным электромотором. В стандартной комплектации силовая установка автомобиля выдает до 136 л.с. Максимальная скорость ограничивается отметкой 150 км/час. В топовой версии производительность двигателя равна 204 л.с. Это позволяет разгонять седан до 165 км/час.

Новый Geometry G6 получил современные технологии. Так, в салоне установлен дисплей, диагональ которого достигает 14.6 дюйма, он позволяет управлять основными функциями автомобиля. Производитель предусмотрел в комплектации новую систему Huawei HarmonyOS, которая отличается понятным интерфейсом. Информационно-развлекательная система поддерживает голосовое управление.

Кресло водителя оснащено электроприводом и простой регулировкой. В списке опций также заявлены системы помощи водителю. В их число вошел адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения перед препятствием на дороге. Еще одна интересная особенность нового Geometry G6 – 2 варианта аккумулятора. В базовой версии используется батарея емкостью 46.11 кВт-ч, а в топовой - 53.3 кВт-ч. Сообщается, что запас хода на полном заряде равен 410 или 500 км.

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Габариты седана следующие - 475.2х180.4х152 см. Колесная база равна 270 см. Дверные ручки спрятаны в кузов. Одна из опций - система бесключевого доступа в салон. В базовой версии седан оснащается 16-дюймовыми колесными дисками, а в топовой - 17-дюймовыми.