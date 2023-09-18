Стартовали продажи Kaiyi X3 российского производства

Второй моделью бренда Kaiyi (входит в группу Chery) стал компактный паркетник X3. Производством автомобилей занимается завод "Автотор".

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В Kaiyi X3 несложно узнать Chery Tiggo 4. Размер колесной базы кроссоверов - 2632 мм, длина кузова новинки - 4400 мм, ширина - 1831 мм.

Дизайн передней части кроссовера разнится в зависимости от версии исполнения: у комплектации Luxury она "матричная". Она является топовой для модели и включает в себя светодиодную оптику, 18-дюймовые колеса, кожаный салон, камеру заднего вида, аудиосистему с шестью динамиками и ряд других опций. Версия Luxury предлагается только с вариатором и стоит 2 282 930 рублей.

Пресс-служба Kaiyi

Самый доступный вариант - Kaiyi X3 Comfort с 5-ступенчатой МКП, за который просят от 2 117 650 рублей. Начиная с начальной версии кроссовер оснащается приборной панелью с 7-дюймовым дисплеем, "зимним пакетом", мультимедиа с экраном 10,25 дюйма, кондиционером с электронным управлением, круиз-контролем с ограничителем скорости, задними датчиками парковки, фронтальными подушками безопасности. Кроссовер с этим же набором оборудования, но с вариатором обойдется в 2 220 950 рублей.

Во всех комплектациях Kaiyi X3 оснащен 113-сильным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра.