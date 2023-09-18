Где и как забрать права, когда закончился срок лишения

Возврат водительского удостоверения лицу, лишенному права на управление, может осуществляться в ином подразделении Госавтоинспекции в случае подачи этим лицом не позднее 30 дней до окончания срока лишения права на управление ТС в подразделение Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении заявления с указанием наименования подразделения Госавтоинспекции, в которое необходимо направить водительское удостоверение. Такое заявление может быть подано в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.