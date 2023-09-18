Россияне предпочитают подержанных "японцев"

Россияне отказываются от новых китайских кроссоверов в пользу подержанных "японцев"
Несмотря на новую волну санкций со стороны Японии, большинство покупателей популярных кроссоверов с пробегом продолжает выбирать машины именно этой страны. Из топ-20 наиболее востребованных моделей SUV 11 имеют те или иные японские "фамилии", говорится в исследовании "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ), с которым ознакомилась "Российская газета".
Обладая сегодня суммой в два-три миллиона рублей, немало покупателей задается вопросом, какой кроссовер лучше выбрать - новый китайский или более привычный корейский, европейский, японский, но с пробегом. Как показали продажи последнего месяца лета, большинство клиентов продолжали делать выбор в пользу техники запада и страны Восходящего солнца. Так, если на рынке новых иномарок в топ-20 наиболее популярных кроссоверов было 19 китайских, которые разошлись общим тиражом почти 40 тысяч "штук", то в "пробежном" сегменте в "двадцатке" лучших ни одному "китайцу" места не нашлось. Лучший среди них по продажам - Chery Tiggo (T11) - довольствовался скромной 32-й позицией (918 машин). Зато общее количество машин "старой гвардии" Запада, Японии и Кореи в топ-20 приблизилось к 70 тысячам "штук" (8,2% за месяц).
Активнее всего по-прежнему раскупают автомобили из Японии (11 моделей из 20), прежде всего - марки Toyota. Лидер, компактный кроссовер RAV4, нашел в августе 5448 покупателей - на 4% больше, чем в июле. А всего за 8 месяцев текущего года владельцев сменили почти 37 тыс. таких машин. Старшего брата RAV4 - универсальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado - выбрали 5,2 тыс. покупателей (+7% к июлю). Замкнул "тройку" лидеров Kia Sportage (4,9 тыс. шт., +9%). В первой десятке рейтинга законную прописку получили: еще три "японца" (Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander), два "немца" (Volkswagen Tiguan и BMW X5), "француз" Renault Duster и "кореянка" Hyundai Creta.
Еще девять моделей кроссоверов с пробегом смогли похвастать тем, что сменили в августе от двух до трех тысяч владельцев каждый. Это два Hyundai - Santa Fe и Tucson, Kia Sorento, Lexus RX, Subaru Forester, Honda СR-V, Volkswagen Touareg, Mazda СX-5, а также "неубиваемый" Land Cruiser 200. И, наконец, замкнул рейтинг автомобиль, который продержался почти двадцать лет на конвейере - Mitsubishi Pajero: его в августе выбрали 1,8 тыс. россиян - на 4% больше, чем в июле.
"В отличие от сегмента новых автомобилей, который в течение последних двух лет все плотнее заполняется "китайцами" (доступно уже более сорока различных марок из КНР), ритейл автомобилей с пробегом живет пока по старым правилам. Здесь в приоритете остаются те модели, которые десятилетиями доказали свою долговечность, ремонтопригодность и приспособленность к эксплуатации в условиях плохих дорог и повышенного коррозионного воздействия. Подавляющему большинству китайских марок только предстоит это сделать со временем", - отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.
Из 647 тыс. автомобилей с пробегом, реализованных в августе, чайна-каров оказалось лишь 14,4 тысячи или 2,2%. Причем относительно августа 2022 года (14,48 тыс. шт.) их продажи и доля (2,5%) практически не изменились. Так как вторичный рынок превосходит ритейл новых машин в 6-7 раз, то для глобальных изменений и заметного массового "вымывания" с него машин Запада, Японии и Кореи потребуется не один год. Пока в 2023 году можно рассчитывать на то, что на рынке машин с пробегом только с одними "японцами" состоится порядка 1,5 млн сделок.