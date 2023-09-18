Россияне предпочитают подержанных "японцев"

Несмотря на новую волну санкций со стороны Японии, большинство покупателей популярных кроссоверов с пробегом продолжает выбирать машины именно этой страны. Из топ-20 наиболее востребованных моделей SUV 11 имеют те или иные японские "фамилии", говорится в исследовании "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ), с которым ознакомилась "Российская газета".

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Обладая сегодня суммой в два-три миллиона рублей, немало покупателей задается вопросом, какой кроссовер лучше выбрать - новый китайский или более привычный корейский, европейский, японский, но с пробегом. Как показали продажи последнего месяца лета, большинство клиентов продолжали делать выбор в пользу техники запада и страны Восходящего солнца. Так, если на рынке новых иномарок в топ-20 наиболее популярных кроссоверов было 19 китайских, которые разошлись общим тиражом почти 40 тысяч "штук", то в "пробежном" сегменте в "двадцатке" лучших ни одному "китайцу" места не нашлось. Лучший среди них по продажам - Chery Tiggo (T11) - довольствовался скромной 32-й позицией (918 машин). Зато общее количество машин "старой гвардии" Запада, Японии и Кореи в топ-20 приблизилось к 70 тысячам "штук" (8,2% за месяц).

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"В отличие от сегмента новых автомобилей, который в течение последних двух лет все плотнее заполняется "китайцами" (доступно уже более сорока различных марок из КНР), ритейл автомобилей с пробегом живет пока по старым правилам. Здесь в приоритете остаются те модели, которые десятилетиями доказали свою долговечность, ремонтопригодность и приспособленность к эксплуатации в условиях плохих дорог и повышенного коррозионного воздействия. Подавляющему большинству китайских марок только предстоит это сделать со временем", - отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.