Geely начала продажи нового седана Galaxy L6

Семейство Galaxy - отдельная линейка моделей Geely, дебютировавшая в начале года. К кроссоверу Galaxy L7 присоединяется седан L6.

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Буква L в названии моделей указывает на гибридную силовую установку. Galaxy L6 получил турбомотор мощностью 163 л.с., электромотор и трёхступенчатую трансмиссию DHT Pro. Суммарно агрегаты выдают 390 л.с. и 535 Нм. Разгон с места до 100 км/ч у новинки занимает 6,3 секунды.

В зависимости от ёмкости аккумулятора пробег на электротяге может быть равен 60 или 125 км, общая автономность - до 1370 км.

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По габаритам новинка чуть больше Toyota Corolla: 4782 х 1875 х 1489 мм, размер колёсной базы составляет 2752 мм.

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Во всех комплектациях Geely Galaxy L6 оснащаются цифровой приборной панелью диагональю 10,25 дюйма и мультимедиа с вертикальным тачскрином 13,2 дюйма.