Киев пригрозил запретить ввоз машин из Венгрии из-за зерна

Киев начал угрожать Венгрии санкциями за то, что Будапешт запретил ввоз в страну 24 позиций сельскохозяйственной продукции из Украины. Как сообщает агентство Bloomberg, украинский министр экономики Тарас Качка предупредил, что власти страны собираются ограничить ввоз венгерских автомобилей.

«Киев также планирует принять ответные меры... которые могут нацелиться на автомобили из Венгрии», — заявил он.

Также Украина может ограничить или полностью запретить ввоз польских яблок и лука, добавили в публикации агентства.

Напомним, что Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке продлили запрет на ввоз украинского зерна из-за внутренних экономических проблем, которые вызывают такие поставки. Венгрия также запретила ввозить с Украины и другие товары, вроде меда, яиц, мяса, вина, овощей и прочего.