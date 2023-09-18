Tesla перестала продавать базовую комплектацию Model Y

Автопроизводитель Tesla перестал предлагать своим клиентам базовое исполнение Tesla Model Y. Эта версия выпускалась на предприятии Giga Texas.

Компания Tesla в скором времени приступит к производству новых пикапов Cybertruck. Ранее на площадке Giga Texas выпускались автомобили Tesla Model Y в базовой комплектации. Недавно такую версию убрали из каталога.

Такие изменения фактически увеличили базовую стоимость кроссовера. Ранее его можно было приобрести по цене от 49.1 тысячи долларов или 4.7 млн рублей. Сейчас минимальная стоимость составляет 52.1 тысячи долларов или 5 млн рублей. Высока вероятность, что данное изменение сделано для ускорения сборочного процесса, так как компания готовится к запуску Cybertruck.

Теперь базовой версией кроссовера считается Long Range. Дальность хода у такого электромобиля составляет 531 км на полном заряде. В старой версии показатель почти на 100 км меньше. Еще одна особенность Long Range - более высокая мощность силовой установки.

Производитель не комментирует изменение в модельной линейке. Отчеты аналитиков показывают, что Tesla Model Y - достаточно популярный автомобиль на рынках, где он представлен. По количеству зарегистрированных машин в первой половине текущего года его обходит только Ford F-150.

Ранее в компании Tesla сообщали, что на местном заводе выпускается по 5 тысяч автомобилей Model Y еженедельно. Резкое изменение объемов производства говорит о том, что активы бренда освобождаются под другие, более значимые проекты. Вполне вероятно, что Tesla будет направлять все силы на производство нового пикапа.