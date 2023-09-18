В России продали последний Volkswagen Polo калужской сборки

У автомобильных дилеров в России закончились последние экземпляры новых Volkswagen Polo, произведенные на заводе Volkswagen в Калуге, пишет «Газета.Ru».

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В сентябре были выставлены на продажу два последних экземпляра Volkswagen Polo калужской сборки. Автомобили были представлены в дилерском центре бренда в Магнитогорске.