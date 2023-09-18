В Сети появились первые снимки интерьера нового Porsche Boxster
До выпуска полностью электрического Porsche 718 Boxster осталось еще два года, ведь его планируют представить только в 2025-м году. Но уже сейчас, как пишет SPEEDME.RU, можно ознакомиться с множеством прототипов, прошедших испытания в различных условиях.
Издание Motor1 опубликовало первые шпионские фотографии интерьера этого автомобиля с нулевым уровнем вредных выбросов, на которых практически отсутствует камуфляж. Причины такого решения пока неизвестны, однако, благодаря этому, любой желающий может лучше рассмотреть дизайн приборной панели.
За рулевым колесом располагаются два экрана и полностью цифровая панель приборов. Следует отметить, что Boxster на электротяге будет создан на новой платформе Porsche, предназначенной для будущих небольших электрокаров люксового бренда.