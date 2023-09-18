В Сети появились первые снимки интерьера нового Porsche Boxster

До выпуска полностью электрического Porsche 718 Boxster осталось еще два года, ведь его планируют представить только в 2025-м году. Но уже сейчас, как пишет SPEEDME.RU, можно ознакомиться с множеством прототипов, прошедших испытания в различных условиях.

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Издание Motor1 опубликовало первые шпионские фотографии интерьера этого автомобиля с нулевым уровнем вредных выбросов, на которых практически отсутствует камуфляж. Причины такого решения пока неизвестны, однако, благодаря этому, любой желающий может лучше рассмотреть дизайн приборной панели.