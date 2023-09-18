У Geely появилась псевдодорожная версия

У электрического микрокара Geely Panda появилась псевдовнедорожная версия Rider. Китайские дилеры уже открыли продажи модели.

Миниатюрный электромобиль Geely Panda вышел на китайский рынок в начале этого года и уже нашёл 59 тысяч покупателей. А теперь у машины появился новый необычный вариант: хэтчбеку с изначально милым и забавным дизайном добавили обвес во внедорожном стиле.

Обычный Geely Panda

Geely Panda Rider получил накладки на пороги и колёсные арки, массивные бамперы с имитацией буксировочных проушин, ручки на капоте, рейлинги и даже псевдолесенку на крышу. В реальности никаких внедорожных особенностей у автомобиля не появилось, даже дорожный просвет остался прежним — 17 см.

Длина машины — всего 3,14 метра

По части техники Geely Panda Rider не отличается от обычной «Панды» в старшей комплектации: расположенный на задней оси электромотор мощностью 41 л. с., литиево-железо-фосфатная батарея на 30 кВтч и запас хода 200 км. Цена такой машины — 54 тысячи юаней (примерно 720 тысяч рублей).

В салоне — четыре места