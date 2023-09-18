Редчайший автокемпер с необычным дизайном пустят с молотка
В США выставят на продажу необычный кемпер Dodge Starcraft 1970 года. Главной особенностью ретро-дома на колесах является дизайн кузова, передняя часть которого напоминает компактный туристический автобус. При этом автомобиль оборудован восьмицилиндровым мотором от Dodge, а также всем необходимым для длительных путешествий. Стоимость редчайшего лота аукционный дом Mecum раскроет в день начала торгов.
Необычный автокемпер построили инженеры компании Starcraft. Изначально фирма занималась созданием промышленных баков для воды и животных кормов. В середине 60-х годов прошлого века специалисты расширили ассортимент своей продукции лодками и кемперами. Представленный дом на колесах стал одной из первых моделей инженеров.
Помимо необычного дизайна, выполненного в стиле туристических автобусов, машина получил 5,2-литровый V8 от Dodge, автоматическую трансмиссию, 110-вольтовую электросистему, а также усилитель руля и тормозов.
В жилом отсеке специалисты разместили диван, который раскладывается в двуспальную кровать, кухню с раковиной, холодильником и микроволновкой, а также кондиционер-отопитель, телевизор и полноценный санузел. Кроме того, кемпер оснащен баком для воды на 136 литров и откидным тентом.
По словам представителей аукционного дома, автокемпер на ходу, однако требует незначительной реставрации.
В конце августа экстравагантный автокемпер под названием Type Holidays представила компания Citroen. Дом на колесах в ретро-стиле построили на базе минивэна.