Редчайший автокемпер с необычным дизайном пустят с молотка

В США выставят на продажу необычный кемпер Dodge Starcraft 1970 года. Главной особенностью ретро-дома на колесах является дизайн кузова, передняя часть которого напоминает компактный туристический автобус. При этом автомобиль оборудован восьмицилиндровым мотором от Dodge, а также всем необходимым для длительных путешествий. Стоимость редчайшего лота аукционный дом Mecum раскроет в день начала торгов.

© Mecum

Необычный автокемпер построили инженеры компании Starcraft. Изначально фирма занималась созданием промышленных баков для воды и животных кормов. В середине 60-х годов прошлого века специалисты расширили ассортимент своей продукции лодками и кемперами. Представленный дом на колесах стал одной из первых моделей инженеров.

Mecum Auctions

Mecum Auctions

Mecum Auctions

Mecum Auctions

Mecum Auctions

Mecum Auctions

Mecum Auctions

Mecum Auctions

Mecum Auctions

Mecum Auctions

Mecum Auctions

Mecum Auctions

Mecum Auctions

Помимо необычного дизайна, выполненного в стиле туристических автобусов, машина получил 5,2-литровый V8 от Dodge, автоматическую трансмиссию, 110-вольтовую электросистему, а также усилитель руля и тормозов.

В жилом отсеке специалисты разместили диван, который раскладывается в двуспальную кровать, кухню с раковиной, холодильником и микроволновкой, а также кондиционер-отопитель, телевизор и полноценный санузел. Кроме того, кемпер оснащен баком для воды на 136 литров и откидным тентом.

По словам представителей аукционного дома, автокемпер на ходу, однако требует незначительной реставрации.