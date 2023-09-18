Путин поручил проработать внедрение целевого обучения водителей общественного транспорта

Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ совместно с Минтрудом и Минтрансом разработать меры по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, опубликованном на сайте Кремля.