Путин поручил проработать внедрение целевого обучения водителей общественного транспорта
Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ совместно с Минтрудом и Минтрансом разработать меры по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, опубликованном на сайте Кремля.
"Разработать комплекс мер по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта, в том числе с обеспечением практического применения навыков на профильных предприятиях, по развитию учебной базы, повышению конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда профессии водителя общественного транспорта", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, министерствам поручено провести мониторинг обеспеченности наземного общественного транспорта в субъектах РФ водителями.
Срок исполнения поручения - 1 февраля 2024 года. Ответственными назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и глава Минтранса Виталий Савельев.