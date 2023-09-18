В Литве предложили ввести правила по конфискации автомобилей с регистрацией в РФ

Литва ждет от Еврокомиссии разъяснений по поводу необходимости конфискации автомобилей с российской регистрацией и выступает за общий подход к этому вопросу на уровне Евросоюза. Такое заявление сделал гендиректор литовской таможни Дарюс Жвиронас, передает ТАСС.

Он напомнил, что главной целью антироссийских санкций является не допуск ввоза автомобилей с регистрацией в РФ в ЕС.

«Сейчас самое время подумать о втором решении — что делать с этими автомобилями», — отметил Жвиронас.

По его словам, в настоящее время остаются неясными вопросы, касающиеся толкования данной меры, в том числе «применяется ли она только вперед или назад во времени», в том числе того, могут ли автомобили, въехавшие в ЕС до 8 августа пребывать на его территории в течение определенного периода времени или их нужно изъять уже сейчас.

«Все это требует разъяснения», — добавил Жвиронас.