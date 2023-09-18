Tesla и Саудовская Аравия ведут переговоры о строительстве завода

Саудовская Аравия и Tesla ведут переговоры о строительстве завода на территории королевства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, переговоры находятся на ранней стадии и могут сорваться. В частности, трудности могут возникнуть из-за «натянутых отношений» главы Tesla Илона Маска с Эр-Риядом и присутствия в королевстве конкурента компании — завода Lucid.