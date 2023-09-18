WSJ: Tesla и Саудовская Аравия ведут переговоры о строительстве завода
Саудовская Аравия и Tesla ведут переговоры о строительстве завода на территории королевства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, переговоры находятся на ранней стадии и могут сорваться. В частности, трудности могут возникнуть из-за «натянутых отношений» главы Tesla Илона Маска с Эр-Риядом и присутствия в королевстве конкурента компании — завода Lucid.
Если же сделка состоится, то Саудовская Аравия немного диверсифицирует свою зависящую от нефти экономику, а Tesla — расширит масштабы производства, добившись цели продавать 20 миллионов автомобилей в год к 2030 году, подчеркнули в WSJ.
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