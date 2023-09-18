В России будут ежегодно обновлять общественный транспорт

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта в регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля. Ответственность за выполнение распоряжения возложена на правительство РФ и местные власти.

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Принять решения, обеспечивающие ежегодное снижение среднего возраста пассажирских транспортных средств общего пользования в субъектах Российской Федерации, предусмотрев продление на период до 2030 года комплексной программы модернизации общественного транспорта, — следует из перечня поручений.

Кроме того, Путин поручил определить на срок до 2030 года и с прогнозом до 2035 года потребности регионов в обновлении пассажирского транспорта. Реализовывать программу президент предложил за счет средств, получаемых от возврата направляемых на эти цели инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов и средств Фонда национального благосостояния.