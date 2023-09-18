В Госдуме решили использовать только российские автомобили

Совет Государственной Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, выпущенных на российских производственных площадках. Документ опубликовала пресс-служба ГД на официальном сайте.

В пресс-службе пояснили, что на заседании был поднят вопрос о закреплении за депутатами автотранспорта для осуществления полномочий в регионе.

Совет принял решение, что депутатов в их избирательных округах с 2024 года будут обеспечивать только транспортными средствами, произведенными в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это решение поможет развитию отечественной автомобильной промышленности. Кроме того, бюджетные средства останутся в стране.

По его словам, Госдума уже начала производить постепенную замену служебного автотранспорта, используемого в Москве, на российские марки.