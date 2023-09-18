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В Госдуме приняли решение об использовании депутатами только российских машин

Совет Государственной Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, выпущенных на российских производственных площадках. Документ опубликовала пресс-служба ГД на официальном сайте.

В Госдуме решили использовать только российские автомобили
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что на заседании был поднят вопрос о закреплении за депутатами автотранспорта для осуществления полномочий в регионе.

Совет принял решение, что депутатов в их избирательных округах с 2024 года будут обеспечивать только транспортными средствами, произведенными в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это решение поможет развитию отечественной автомобильной промышленности. Кроме того, бюджетные средства останутся в стране.

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По его словам, Госдума уже начала производить постепенную замену служебного автотранспорта, используемого в Москве, на российские марки.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что власти страны выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили.

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