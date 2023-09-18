Стало известно, почему выросли цены на машины

Автомобили на российском рынке значительно подорожали на фоне повышения утилизационного сбора и падения рубля, рассказали автоэксперты. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В августе ряд моделей подорожал на 120-600 тыс. рублей, отметил представитель АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин пояснил, в свою очередь, что в начале сентября LADA Granta в различных версиях кузова прибавила в цене от 1,3% до 5,7%.

Автомобили китайских брендов также подорожали, добавил он. Рост цен на продукцию Chery, Omoda, Exeed, Geely, JAC, FAW и Jetour составил от 1,1% до 10,4%.

Житнухин уточнил, что вазовские модели подорожали потому, что в них все еще много импортных деталей. Соответственно, автогиганту приходится реагировать на изменение валютного курса.