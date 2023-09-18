Стало известно, почему выросли цены на машины
Автомобили на российском рынке значительно подорожали на фоне повышения утилизационного сбора и падения рубля, рассказали автоэксперты. Об этом пишет «Комсомольская правда».
В августе ряд моделей подорожал на 120-600 тыс. рублей, отметил представитель АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин пояснил, в свою очередь, что в начале сентября LADA Granta в различных версиях кузова прибавила в цене от 1,3% до 5,7%.
Автомобили китайских брендов также подорожали, добавил он. Рост цен на продукцию Chery, Omoda, Exeed, Geely, JAC, FAW и Jetour составил от 1,1% до 10,4%.
Житнухин уточнил, что вазовские модели подорожали потому, что в них все еще много импортных деталей. Соответственно, автогиганту приходится реагировать на изменение валютного курса.
Автоэксперт Сергей Логинов заметил, что значительнее всего поднялись цены на автомобили популярных немецких марок. Он добавил, что их стоимость, на фоне увеличения и усложнения логистической составляющей, выросла на 20%.