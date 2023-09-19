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В России предсказали подорожание автомобилей на 10-20 процентов до конца года

Отечественные и официально импортируемые автомобили в России подорожают на 10-20 процентов до конца 2023 года, предсказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Его слова приводят «Известия».

В России предсказали подорожание автомобилей на 10-20% до конца года
© ТАСС

«В конце 2023 года уровень продаж во многом будет зависеть от внешних факторов. На 10–20 процентов подорожают как отечественные, так и официально импортируемые автомобили», — пояснил он.

Терлюкевич добавил, что текущий прогноз объема продаж — до одного миллиона автомобилей за 2023 год, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отметил, что покупателей в настоящее время достаточно много. Он также сообщил, что рост цен на ряд моделей составил 12-16 процентов.

По словам эксперта, в сентябре и октябре будут предприняты дополнительные шаги по изменению стоимости автомобилей. Импортеры отыграют новые издержки, однако сделают это так, чтобы влияние на продажи и доходность стало наименее чувствительным.

В августе сообщалось, что автомобили в России резко подорожают минимум на 10 процентов после повышения утилизационного сбора.

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