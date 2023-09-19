Внедорожник BAIC BJ60 получил дизель
В Китае стартовало серийное производство новой версии рамного внедорожника BAIC BJ60 - с дизельным двигателем, который разработали инженеры BAIC.
Несмотря на гордость китайцев, которые заявляют о "независимом опыте разработки", в новом дизелем применены комплектующие Bosch и VGT. Да, наверное, их можно считать отечественными, ведь они производятся здесь, в Поднебесной.
Максимальная отдача дизеля на BAIC BJ60 составляет 163 л.с., крутящий момент равен 400 Нм. Двигателю помогает справляться с нагрузками 48-вольтный стартер-генератор - такая же система применяется на бензиновом BJ60, который можно купить в России.
Внешних отличий у дизельной и бензиновой версий внедорожника нет. По крайней мере, опубликованный "анфас" новинки никаких сюрпризов не предвещает.