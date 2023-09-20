Mercedes G-Class обновится в первом квартале 2024 года

Производство актуальной версии внедорожника будет прекращено в начале 2024 года, дебют обновлённого G-Class запланирован на первый квартал, следует из текста корпоративного письма компании.

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Нынешнее поколение Mercedes G-Class было представлено в 2018 году, и по сравнению с предшественником обзавелось множеством технических усовершенствований, в частности систем активной безопасности, рулевого управления с переменным передаточным числом и так далее. От новинки ожидают повторения этого же сценария: минимальное вмешательство в дизайн, но улучшение технической составляющей.

В Mercedes подтвердили, что у обновлённого G-Class будет улучшенная аэродинамика - следствие унификации с электрической версией внедорожника EQG.

"Большинство клиентов не увидят изменений, даже если приблизятся к автомобилю вплотную, но эти изменения кардинально поменяли аэродинамику", - рассказал в интервью Autocar руководитель бизнес-подразделения G-Class доктор Эмерик Шиллер, напомнив, что это обстоятельство напрямую влияет на топливную эффективность.