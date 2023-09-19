Geely запустила в России продажи нового кроссовера Belgee X50

В России начались продажи кроссоверов Belgee X50. Автомобиль будет доступен в комплектациях Active, Style и Prestige. В базовой комплектации Active у автомобиля есть светодиодные ДХО, передние сиденья с подогревом, 7-дюймовой цифровая панель приборов, кондиционер, задние датчики парковки и камера. Цена со скидками 2 050 990 рублей.

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В комплектации Style уже есть климат-контроль, панорамная крыша, бесключевой доступ в салон, подогрев рулевого колеса и задних сидений, 4 подушки безопасности. Цена автомобиля в этой комплектации составляет 2 160 990 рублей.