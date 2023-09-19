Страховщики назвали самые крупные выплаты по КАСКО за год

Страховщики проанализировали данные по ДТП за последний год и назвали самые крупные выплаты по КАСКО. По информации "АльфаСтрахования", один автомобиль пострадал в аварии, второй - сгорел.

© Российская Газета

Первая машина - Scania - двигалась по дороге A-107 (Московское малое кольцо). В движении произошло возгорание. В итоге автомобиль сгорел. Клиент получил 17,4 миллиона рублей возмещения по полису КАСКО.

Второй автовладелец в Мурманской области выехал на встречную полосу на своем Land Rover и в результате нарушения врезался в Lada. Пострадали обе машины и пассажиры. Land Rover не подлежал восстановлению, его владелец получил в рамках КАСКО 16 миллионов рублей.