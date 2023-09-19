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Lada Vesta могут начать собирать в Узбекистане

В ближайшее время Россия и Узбекистан могут вернуться к оценке проекта организации сборки Lada Vesta NG на узбекской площадке. Об этом сообщил журналистам вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Москва и Ташкент могут вернуться к оценке проекта сборки Lada в Узбекистане
© Пресс-служба АвтоВАЗа

"Все зависит от того, как будут наращиваться объемы производства комплектующих внутри страны и удовлетворение спроса на внутреннем рынке. У нас сегодня, я бы сказал, повышенный спрос", - цитирует его ТАСС.

Автомобили Lada Vesta производятся на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти. Продажи модели второго поколения стартовали в начале июня. Vesta представлена в кузовах типа универсал и седан. Цены начинаются от 1 239 900 рублей и 1 329 900 рублей соответственно.

АвтоВАЗ планирует начать производство новой модели - седана бизнес-класса Lada Aura - в августе - сентябре 2024 года. В компании отмечают, что проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса. Напомним, новый удлиненный седан Lada Aura создан на базе модели Vesta.

Ранее Совет Госдумы поддержал использование депутатами только отечественных автомобилей.