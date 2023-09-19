Москва и Ташкент могут вернуться к оценке проекта сборки Lada в Узбекистане

Lada Vesta могут начать собирать в Узбекистане
В ближайшее время Россия и Узбекистан могут вернуться к оценке проекта организации сборки Lada Vesta NG на узбекской площадке. Об этом сообщил журналистам вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Все зависит от того, как будут наращиваться объемы производства комплектующих внутри страны и удовлетворение спроса на внутреннем рынке. У нас сегодня, я бы сказал, повышенный спрос", - цитирует его ТАСС.
Автомобили Lada Vesta производятся на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти. Продажи модели второго поколения стартовали в начале июня. Vesta представлена в кузовах типа универсал и седан. Цены начинаются от 1 239 900 рублей и 1 329 900 рублей соответственно.
АвтоВАЗ планирует начать производство новой модели - седана бизнес-класса Lada Aura - в августе - сентябре 2024 года. В компании отмечают, что проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса. Напомним, новый удлиненный седан Lada Aura создан на базе модели Vesta.