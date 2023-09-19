Новый Haval H-Dog добрался до России

Один из дилеров привез в Россию второе поколение Haval H-Dog. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска без пробега просят 3 800 000 рублей.

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Haval H-Dog с первого взгляда можно перепутать с DaGou (Dargo в России), но кузовные панели и задние фонари у новинки абсолютно другие. Единственное, что у моделей является одинаковым - передние фары. H-Dog обладает интересной особенностью: шрифт названия бренда на пятой двери и на шильдике на решетке радиатора лишился курсива, а буквы стали толще.

Длина модели - 4705 мм, ширина - 1908 мм, высота - 1780 мм, а колесная база - 2810 мм. Haval H-Dog имеет неплохой внедорожный потенциал: клиренс 200 мм, угол въезда 24 градуса, угол съезда 30 градусов и глубина преодолеваемого брода 560 мм.

Под капотом кроссовера двухлитровая турбочетверка мощностью 238 л.с. Этот двигатель работает в паре с 9-ступенчатым "роботом". К нам привезли полноприводные машины.