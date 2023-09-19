VW вынужден полностью остановить производство на заводе в Португалии

Volkswagen T-Roc, ранее объявленный хитом продаж этого года в Европе, больше не может производиться на заводе VW в Сетубале, Португалия. Причина — нехватка деталей двигателя. Судя по переписке, которая попала в руки журналистам, немецкий автопроизводитель будет вынужден остановить все производство на заводе на несколько недель, начиная с начала сентября.

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Причины этого неизвестны, но мы предполагаем, что компания страдает от последствий наводнения в Словении, которое, как сообщается, нанесло ущерб одному из ее ключевых поставщиков. Automotive News полагает, что нехватка запчастей может вскоре повлиять и на графики производства других моделей VW.