В России появились необычные троллейбусы

В Калининграде очевидцы заметили на улицах необычный троллейбус. Вечером в минувшую пятницу загадочная черно-красная машина футуристичного вида двигалась по Ленинскому проспекту со стороны Дома Советов к площади Победы. Сообщается, что водитель установил за лобовым стеклом табличку «обкатка» и не брал пассажиров.

© Rustam Khisamutdinov/vk.com/tram39

«Едет бесшумно, только свист инвертора едва слышен», – цитирует источник пост в паблике «Калининградский трамвай».

Местные СМИ в связи с этим не преминули сравнить машину с привидением, и ее «аэродинамичный» дизайн тут тоже как будто оказался кстати. Уточняется, что это троллейбус марки «Синара» из Челябинска, способный проезжать часть маршрута автономно, за счет запаса электроэнергии в батареях.