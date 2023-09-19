Новый Geely Emgrand приедет в Россию с классическим "автоматом"

Слухи о скором выходе модели Geely Emgrand на российский рынок циркулируют в СМИ последние полтора года. Автомобиль должен составить конкуренцию Lada Vesta NG и заменить такие популярные ранее модели, как Hyundai Solaris и Kia Rio.

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Новая порция предположений была иницирована сообщениями о том, что партию седанов Geely Emgrand с "автоматом" заметили на границе Китая с Казахстаном, пишет 18 сентября портал Quto. Издание уверено, что именно из-за тщательной подготовки модификаций седан так долго не выходил на рынок России. В пользу этой теории говорит еще один факт: совсем недавно Emgrand с гидротрансформатором был представлен в Казахстане. Эта же модель уже больше года продается в Белоруссии и там стала очень популярна, однако для рынка РБ седаны оснащают вариаторами и низкофорсированными атмосферными моторами мощностью 103 л. с.

По информации издания, для российского рынка подготовили намного более мощный 122-сильный вариант того же 1,5-литрового мотора. Не исключено, что в качестве эталона использовали мощность корейских силовых установок, ставившихся на Solaris/ Rio – у этих автомобилей 1,6-литровые атмосферные агрегаты выдавали 123 л. с. Коробка передач китайского седана также идентична корейским аналогам – 6-ступенчатый "автомат" с режимом ручного переключения.

Есть сведения и о других доработках: для рынка России автомобили получили улучшенную шумоизоляцию, полный пакет подогревов и русифицированную медиасистему. Официальное объявление цен должно традиционно состояться перед стартом продаж. На данный момент в сообщении фигурирует диапазон от 1,9 до 2,4 млн руб.