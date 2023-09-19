До конца года «Автотор» запустит производство пяти новых моделей

Завод «Автотор» будет производить как минимум 25 китайских моделей. Сборку 10 из них предприятие уже освоило, до конца 2023 года «Автотору» предстоит поставить на конвейер еще пять, а в 2024-м — еще 10. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на главного акционера завода Владимира Щербакова, автомобили калининградской сборки будут присутствовать практически во всех сегментах российского рынка, и у компании есть планы по расширению портфеля до 30 моделей.

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До того, как западные компании ушли из России, включая бывшего производственного партнера «Автотора», BMW, а корейские бренды Hyundai и Kia поставили бизнес в стране на паузу, на мощностях калининградской площадки выпускали 40 разных моделей, от бюджетной до самой дорогой.

«Рынок никогда не проседает параллельно по всем сегментам, если проседает в бюджетном, то сохраняется у более дорогих или наоборот, — пояснил Щербаков. — Поэтому мы снова ставим себе задачи выйти как минимум на 30 моделей и начинать по ним работать».

Он добавил, что локализация у этих автомобилей будет разная.

«Для того, чтобы быть устойчивым на рынке, надо сначала восстановить бизнес-модель, которая действует у нас уже 25 лет, — цитирует Щербакова «Автостат». — Мы должны быть во всех секторах рынка как раньше».

По состоянию на сегодняшний день, «Автотор» наладил производство автомобилей трех китайских марок, BAIC (седан U5 Plus, кроссоверы X35 и X55 и рамный полноприводный внедорожник BJ40), Kaiyi (седан E5, кроссоверы X3 и X3 Pro) и SWM (кроссоверы G01, G01F и G05 Pro).