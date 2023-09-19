Fiat 600 Hybrid сможет проехать на электротяге всего 1 км

Компания Fiat показала городской кроссовер 600 Hybrid, который получил 1,2-литровый бензиновый трехцилиндровый двигатель мощностью 99 л.с., дополненный 28-сильным электромором. Суммарная отдача силовой установки составляет 127 л.с.
Электромотор встроен в шестиступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением. Такая конструкция позволяет Fiat 600 Hybrid развивать скорость до 30 км/ч только на электротяге. Однако на такой скорости литий-ионный аккумулятор разряжается уже через 1 км.
Разгон с места до 100 км/ч занимает 11 секунд. Автопроизводитель отмечает, что электродвигатель можно использовать, например, когда автомобиль застрял, в пробке или во время стоянки во избежание ненужного сжигания топлива.
Стартер-генератор обеспечивает плавное и бесшумное переключение с ДВС на электромотор. По словам автопроизводителя, система электрификации помогает 600 Hybrid снизить потребление топлива и выбросы CO2 до 15 процентов.
Fiat 600 Hybrid 2024 модельного года будет доступен в Италии и на тех рынках, где развитие электромобилей происходит довольно медленно. Известно, что в Италии цены на новый Fiat будут стартовать от 24 950 евро (~2,5 млн рублей).