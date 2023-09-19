Названы основные причины происшествий на автозаправках

Различные происшествия на автозаправочных комплексах с клиентами страховых компаний стали второй по частоте причиной обращений за возмещением ущерба по ОСАГО от собственников поврежденного неавтомобильного имущества. Об этом говорит статистика выплат по полисам автогражданки "Росгосстраха". На первом месте - ущерб, нанесенный объектам городской и дорожной инфраструктуры.

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С начала 2023 года 23,6% обращений по ОСАГО после порчи автомобилистами чужого имущества поступило от владельцев бензоколонок. Самые распространенные происшествия - наезды на колонки и строения АЗС, повреждения козырьков, навесов и информационных табло, отрывы забытых в горловине бака заправочных "пистолетов".

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Больше всего заявлений после происшествий на АЗС поступило в этом году из Орловской области - 11%. Следом идет соседняя с ней Тульская область - 9%. В пятерку регионов по количеству заправок с последствиями вошли Москва (8%), а также Вологодская область и Республика Чувашия (по 6%).

На возмещение за нанесенный клиентами компании ущерб собственникам АЗС в этом году было направлено уже более 3,3 миллионов рублей. Самые крупные выплаты, по верхней границе предусмотренного законом об ОСАГО лимита за поврежденное имущество в 400 тысяч рублей, "Росгосстрах" в этом году произвел в Пермском крае и Кемеровской области. В первом случае к серьезным повреждениям заправочной колонки, шланга, трубки подачи топлива и других механизмов привела забывчивость водителя Chevrolet Lacetti, который попытался уехать, не достав после заправки из бака своей машины "пистолет". Во втором виновником аналогичного происшествия стал водитель Nissan Qashqai.

"Забывчивость и невнимательность водителей после заправки - самая распространенная причина страховых случаев на АЗС. На обрывы шлангов, повреждение муфт и топливораздаточных кранов колонок в этом году приходится две трети обращений после подобный происшествий, - отмечает начальник Управления выплат по автострахованию компании Людмила Юсова. - Обычно ущерб бывает не столь уж и значительным, но, как показывает опыт, порой даже небольшая по габаритам и весу машина способна нанести очень серьезные повреждения дорогостоящему оборудованию заправочных станций. Естественно, мы проверяем обстоятельства таких происшествий, и, если вина нашего страхователя установлена и задокументирована, возмещаем ущерб владельцу АЗС в пределах установленного законом об ОСАГО лимита".

Стоит напомнить, что забывчивость автовладельцев, когда просто не вынули пистолет из бака - это тоже ДТП. Здесь есть причинение вреда собвтсеннику. Пистолет тоже денег стоит. Равно как и устройство для блокирования выброса топлива. Это не очень дорогое повреждение, но, тем не менее, это повреждение. И влечет за собой суровую ответственность. Если водитель уехал с места происшествия, ему грозит лишение прав, а то и арест до 15 суток. В общем, иногда проще расплатиться на месте. Ведь зачастую сам пистолет не страдает. Надо только заменить одну деталь.