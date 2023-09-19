На дорогах Подмосковья подключат больше 17 км новых линий освещения

Для повышения безопасности движения на региональных дорогах Московской области в этом году построят больше 17 км новых линий наружного освещения, новое освещение появится в 5 городских округах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«В Дмитрове на улице Кольцо смонтировали и частично подключили новую линию протяженностью более 6,5 км. Также освещение скоро включат на новой линии на Северном шоссе в Серпухове, на улице Кислова в селе Дединово в Луховицах и в деревне Воронино Зарайского округа», — пояснил заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

До конца года светлее станет в городском округе Мытищи — освещение обустроят на двух участках дорог в деревнях Жостово и Чичирево, а также в Дмитровском округе — в деревне Овсянниково и в Солнечногорске — в поселке Андреевка.