Стало известно, когда депутаты Госдумы пересядут на отечественные авто

Совет Госдумы РФ принял решение о том, что депутаты нижней палаты парламента должны пользоваться только отечественными автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.

Пересаживать депутатов на российские авто будут с 2024 года. Точная дата процесса пока не называется. При этом машины будут закрепляться за депутатами только в регионах, в их избирательных округах. Соответственно, пользоваться отечественным транспортом они будут во время работы «на местах».

Как отмечает журнал Auto.ru, решение не исключает, что в теории депутаты могут сохранить за собой и иномарки. В решении не уточняется, планируется ли закрепить за парламентариями российские автомобили во время их пребывания в Москве. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в думе уже начали заменять служебный автотранспорт на отечественные модели по мере обновления парка.

Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин подчеркивал, что госзакупки автомобилей иностранного производства для чиновников продолжаться не должны, а госслужащие должны ездить на машинах российского производства. В сентябре он поручил правительству принять меры, направленные на приоритетное использование чиновниками в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей.