Экперты перечислили все плюсы и минусы кроссовера BAIC X55

На смену "Рафику"

Конкурентное окружение

"Основными конкурентами BAIC X55 на российском рынке станут Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Changan CS55 Plus. Однако отличительными чертами новинки можно назвать оригинальный дизайн, чем-то напоминающий Volkswagen ID.4, необычные передние кресла, похожие на гоночные, а также стоимость, которая ниже, чем у большинства перечисленных представителей класса", - комментирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Напомним, среднеразмерный кроссовер BAIC X55 стал уже четвертой моделью в линейке бренда на российском рынке, которая также включает компактный кроссовер BAIC X35, седан U5 Plus и рамный внедорожник BJ40 Plus. В дальнейшем модельный ряд BAIC в нашей стране должны пополнить кроссовер X75, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 Plus. Производство всех моделей BAIC для российского рынка осуществляется на заводе "Автотор" в Калининграде.