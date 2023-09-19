Экперты перечислили все плюсы и минусы кроссовера BAIC X55

В строю среднеразмерных кроссоверов пополнение - на рынок выходит BAIC X55. Он стоит дешевле большинства конкурентов, да и выглядит современнее, однако имеются и недостатки.

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На смену "Рафику"

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Компания BAIC продолжает расширять модельный ряд в России, представив новый среднеразмерный кроссовер BAIC X55. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 178 л.с., который работает в сочетании с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT. В настоящее время модель доступна только с передним приводом, однако специально для нашей страны в BAIC ведут разработку полноприводной модификации "пятьдесят пятого", которая может появиться не ранее 2024 года. Новинка предлагается в двух комплектациях - Comfort и Elite - стоимостью 2 млн 755 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.

Как полагает руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, большей популярностью будет пользоваться топовая версия BAIC X55. Это связано с более широким функциональным оснащением, самой важной особенностью которого являются обогрев и вентиляция передних сидений. Кроме того, максимальная комплектация предоставит водителю набор активных функций помощи вождения, включающий в себя систему автоматической парковки, систему автоматического экстренного торможения и т.д.

Внешний вид BAIC X55 отличают обтекаемый силуэт кузова, безрамочная решетка радиатора, увеличенный наклон большого ветрового стекла, разделенный задний спойлер, скрытые дверные ручки и щетки стеклоочистителей, отсутствие выступающих элементов в пространстве под автомобилем, что обеспечило низкий для среднеразмерных кроссоверов коэффициент аэродинамического сопротивления Сх - 0,32. Кроме того, кроссовер получил панорамную крышу, выдвигающиеся дверные ручки, продвинутую светодиодную оптику и двухцветную окраску кузова с эффектом парящей крыши.

Что касается интерьера, спортивные сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и поясничной поддержкой с электрорегулировкой. Приборная панель получила цифровой 10,1-дюймовый дисплей, которому аккомпанирует сенсорный дисплей мультимедиа 10,25 дюймов на центральной консоли.

Конкурентное окружение

"Основными конкурентами BAIC X55 на российском рынке станут Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Changan CS55 Plus. Однако отличительными чертами новинки можно назвать оригинальный дизайн, чем-то напоминающий Volkswagen ID.4, необычные передние кресла, похожие на гоночные, а также стоимость, которая ниже, чем у большинства перечисленных представителей класса", - комментирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

А вот Александр Ковалев отмечает, что на фоне своих конкурентов BAIC X55 выигрывает габаритами: он упирается в верхнюю планку сегмента C-SUV. Недостатками же модели являются отсутствие полного привода на сегодняшний день и слабая адаптация для рынка России, выраженная в малом количестве "зимних" опций.

Напомним, среднеразмерный кроссовер BAIC X55 стал уже четвертой моделью в линейке бренда на российском рынке, которая также включает компактный кроссовер BAIC X35, седан U5 Plus и рамный внедорожник BJ40 Plus. В дальнейшем модельный ряд BAIC в нашей стране должны пополнить кроссовер X75, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 Plus. Производство всех моделей BAIC для российского рынка осуществляется на заводе "Автотор" в Калининграде.

По оценкам директора дилерского центра "BAIC АВИЛОН" Владимира Караяни, у BAIC X55 есть потенциал занять первое место в линейке BAIC с долей 30%.