Новые справочники средней стоимости запчастей повысят выплаты по страховке

Он отметил, что в результате начавшейся осенью 2022 года стабилизации ситуации с запчастями, цены в справочниках начиная с версии, вышедшей 19 сентября 2022 года, начали понемногу снижаться, так, за прошедший год они снизились на 9,3 %.

"Стабилизация цен на запчасти в целом действует на тариф ОСАГО: по итогам семи месяцев 2023 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась. Если в начале 2023 года в январе она составила 8 037 рублей, то в июле 2023 года она составила 7 860 рублей. Таким образом, с начала года в связи с начавшейся стабилизацией на рынке запчастей и возросшей конкуренцией между страховыми компаниями за безубыточных автовладельцев, средняя премия по ОСАГО стала ниже на 2,3%", - сказал Евгений Уфимцев.

Он подчеркнул, что в сравнении со справочниками предыдущей версии от 19 июня 2023 года, отмечается снижение цен на запасные части к автомобилям марок Hyundai, KIA, Toyota (около 2,0 - 2,5%). Напротив, по BMW, Mercedes, Opel, Honda, Mitsubishi продолжается заметный рост (от 4,5% до 8,8%). Однако динамика общего уровня цен на запасные части по конкретной марке автомобилей может заметно отличаться от цен на отдельные, наиболее востребованные запчасти. Например, для Hyundai двери, фары, лобовые стекла подорожали на 18-25%, а по отдельным позициям - около 100%. По Mitsubishi для фар и дверей удается найти неоригинальные запасные части, и здесь цена в справочнике упала на 10 - 18%, а вот лобовые стекла подорожали на 18%. По марке Toyota цены на востребованные запчасти соответствуют общей тенденции на эту марку, и спад цен на двери, фары и лобовые стекла составил 5 - 16%.