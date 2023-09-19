В Еврокомиссии объяснили, что делать с российскими машинами в ЕС

Страны Европейского союза должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из России, в том числе автомобилями. Об этом в интервью РИА Новости заявил представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри.

Накануне генеральный директор литовской таможни Дарюс Жвиронас заявил, что Литва ждет от Еврокомиссии разъяснений относительно необходимости конфискации автомобилей с российской регистрацией и выступает за общий подход к этому вопросу на уровне Евросоюза.

Комментируя слова Жвиронаса, Ферри заявил, что государства – члены ЕС должны оценивать все обстоятельства и принимать решения в соответствии с собственными национальными правилами и процедурами.

О том, что таможенные органы Литвы будут конфисковывать въезжающие в страну машины, стало известно 12 сентября. Исключения сделаны при наличии документов, подтверждающих, что владелец автомобиля едет транзитом в Калининград.