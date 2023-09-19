Штрафы за среднюю скорость: что изменится в 2024 году

Проект постановления об официальном введении в России понятия средней скорости прошел стадию публичных обсуждений на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как такие изменения, в случае их принятия, затронут водителей в России, разбиралось издание Autonews.

Автором документа выступил Минтранс России, соисполнителем указан Росавтодор. В случае принятия поправок изменения вступят в силу 1 марта 2024 года.

Определение средней скорости движения транспортного средства в ПДД будет звучать следующим образом: «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

При этом водителей обяжут не просто соблюдать скорость на дороге, а именно среднюю скорость, «не превышающую установленного ограничения». Это будет сделано для «уменьшения риска возникновения ДТП, связанных с превышением скорости движения».

Средняя скорость, как уточнили в Минтрансе, будет высчитываться дорожными камерами «в начале и в конце контролируемого участка».

При этом местом совершения нарушения предложено считать место установки последней камеры, с помощью которой выявлено нарушение. Таким образом, фиксация будет считаться проведенной в конкретной точке на территории конкретного субъекта.

«Сейчас водители могут оттормозиться перед камерой и после нее опять разогнаться. Теперь так не получится. Все подконтрольные таким камерам участки придется ехать с одинаковой скоростью», - пояснил руководитель компании «Астралаб» (специализируется на разработке и установке комплексов) Сергей Ласкин.

По его словам, для корректного определения средней скорости на дорогах должен быть один въезд и выезд и один скоростной режим, из-за чего часть камер придется перевесить.

«Автомобилистам придется быть максимально внимательными и не торопиться, чтобы избежать штрафов», - предупредил Ласкин.

В ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око» в свою очередь заявили, что с технической точки зрения препятствий для возобновления контроля средней скорости на дорогах нет, так как технология измерения и сейчас заключается в использовании на одном отрезке пути двух синхронизированных комплексов фотовидеофиксации.

При этом комплекс, расположенный в конце участка, вычисляет скорость, с которой автомобиль его преодолел. В комплексах фотовидеофиксации, которые фиксируют так называемую «мгновенную» скорость, измерения происходят точно так же.

В Минтрансе уточнили, что после вступления проекта в силу следующим шагом станет введение административной ответственности за нарушения, соответствующий проект планируется внести в Госдуму после принятия изменений в ПДД. Пока в Минтрансе не говорят о возможных размерах штрафов. Однако эксперты считают, что наказание будет таким же как и за превышение «моментальной» скорости - 500 руб. за превышение на 20-40 км/ч, 1000-1500 руб. за превышение 40-60 км/час и т.д.

За превышение средней скорости в РФ штрафовали с 2013 года. В 2018-м в России представили законопроект, запрещающий штрафовать водителей за такое нарушение, но в правительстве его не поддержали.