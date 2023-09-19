Пикап Ford Ranger получил гибридную версию

Компания Ford представила гибридный пикап Ranger Plug-in Hybrid. Без запуска ДВС он способен проехать до 45 километров. При этом по показателю крутящего момента новичок обходит даже Ranger Raptor с дизелем V6. На машине можно будет заезжать в экологические зоны крупных городов, а также подключать к ней различное внешнее оборудование. Продажи Ranger Plug-in Hybrid начнутся в 2025 году.

Гамма силовых установок европейского Ford Ranger приросла заряжаемой гибридной системой на базе «турбочетверки» 2.3 EcoBoost. Производство пикапов Ranger Plug-in Hybrid начнется только в конце 2024 года, а в продажу они поступят в начале 2025-го. Помимо возможности заезжать в зоны с пониженным уровнем вредных выбросов, которые есть, скажем, в Лондоне, гибридные грузовички имеют ещё ряд преимуществ.

Ford

Ford

Ford

Например, заказав «Рейнджер» с блоком питания Pro Power Onboard (доступны варианты мощностью 2,3 либо 6,9 кВт), не нужно будет возить с собой громоздкий электрогенератор. Любые внешние устройства, будь то инструменты или оборудование для кемпинга, можно будет запитать напрямую от автомобиля. При этом внедорожные и буксировочные способности пикапа останутся на уровне чисто топливных версий. А по крутящему моменту гибрид превзойдет даже топовый Ranger Raptor.

Ford

Ford

Ford

Точных цифр, впрочем, нет. Но известно, что к ДВС в Ranger Plug-in Hybrid добавлен 75-киловаттный электромотор (102 л.с.) и батарея емкостью 11,8 киловатт-часа. Ranger Raptor, в свою очередь, полагается на дизель V6 3.0, отдача которого составляет 240 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Кроме того, пикапу доступна «битурбочетверка» 2.0 EcoBlue отдачей 205 сил и 500 Нм момента.