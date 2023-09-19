Genesis G80 готовится сменить поколение в конце 2023 года

Как сообщает издание 32CARS.RU, Genesis G80 вышел еще три года назад. Теперь компания готова представить его модернизированный вариант.

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Новинка была неоднократно замечена на тестах, но из-за плотного камуфляжа разглядеть детали тяжело. Известно лишь то, что в авто будет та же оптика, однако передние фары будут оснащены многопиксельной технологией от нового Genesis G90.