Audi открыла передовой краш-центр

Audi открыла новый Центр безопасности транспортных средств в своем технопарке в немецком Ингольштадте. Как сообщает пресс-служба компании, предприятие позволит проводить различные виды краш-тестов перед выпуском новых моделей автомобилей.

Постройка объекта стоимостью в 100 млн евро заняла три года. Всего в центре работают около 100 человек. Предприятие проектировалось с учетом будущего развития, гарантируя, что у Audi будет возможность проводить испытания, выходящие за рамки действующих сегодня стандартов безопасности.

В новом здании имеется большой безопорный пол для краш-тестов, установлены современные камеры и светодиодное освещение. На испытательной арене есть несколько пересекающихся полос, которые позволяют совершать столкновения двух автомобилей под углом 90 градусов. Кроме того, на них можно разбивать машины о препятствия боком и моделировать иные аварийные ситуации.

В исследованиях безопасности компания будет применять более 60 манекенов — от полуторагодовалых детей до взрослых мужчин. В них встроены до 150 датчиков, которые позволяют получать множество информации. Трехмерное сканирование помогает изучать деформации автомобилей после испытаний, отслеживая последовательность событий.