Страны Евросоюза должны сами решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из РФ, в том числе с автомобилями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.

Ранее гендиректор литовского таможенного департамента Дарюса Жвиронаса заявил о необходимости дополнительных пояснений ЕК по конфискации российских авто, въехавших на территорию ЕС до 8 сентября. По его словам, Вильнюс интересует, следует ли изымать такие транспортные средства.

«Государства-члены ЕС должны сами решать, что делать с товарами, которые уже попали на их территорию. Они должны оценивать все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами», — прокомментировал Ферри его заявления.