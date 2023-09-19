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ЕК оставила решение по находящимся в ЕС российским авто за властями стран союза

Страны Евросоюза должны сами решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из РФ, в том числе с автомобилями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.

Ранее гендиректор литовского таможенного департамента Дарюса Жвиронаса заявил о необходимости дополнительных пояснений ЕК по конфискации российских авто, въехавших на территорию ЕС до 8 сентября. По его словам, Вильнюс интересует, следует ли изымать такие транспортные средства.

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«Государства-члены ЕС должны сами решать, что делать с товарами, которые уже попали на их территорию. Они должны оценивать все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами», — прокомментировал Ферри его заявления.

Напомним, что 8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснение, по которому санкции в отношении России распространяются на личные автомобили с российскими номерами. После этого ряд стран ЕС запретили въезжать российским авто под угрозой конфискации.

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