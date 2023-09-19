В России появились новые седаны Mitsubishi класса Lada Granta

Новые седаны Mitsubishi в России: за сколько можно купить
Дилеры привезли в Россию партию новых седанов Mitsubishi Attrage. Покупателям они предлагаются по цене от 1,6 млн до 1,8 млн рублей.
Цена зависит от комплектации, а оснащение у всех автомобилей одинаковое: 80-сильный атмосферный двигатель объемом 1,2 литра и бесступенчатый вариатор. При таких характеристиках седан отличается небольшим расходом топлива: 4,9 л на 100 км в смешанном цикле.
Японский седан немного короче Lada Granta, его длина 4245 мм. При этом колесная база – 2550 мм – почти на 8 см больше, чем у российского седана.
В оснащении версии Invite (именно такая указана в объявлении дилера) – шесть подушек безопасности, медиасистема с 7-дюймовым экраном, камера заднего вида, кондиционер и круиз-контроль.