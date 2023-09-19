Умер один из создателей «копейки» ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк

В Москве скончался один из создателей советского автомобиля ВАЗ-2101, который в народе получил название «копейка», Дмитрий Авдесняк. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, инженер не дожил всего один день до своего 86-летия.

«Именно он был одним из тех, кто занимался превращением итальянского Fiat-124 в советский автомобиль», - говорится в сообщении.

Созданная им «копейка» была выпущена тиражом в 4 846 900 штук. Первые машины сошли с конвейера нового завода в Тольятти 19 апреля 1970 года.