Эксперт нашел среди новинок иномарку с "автоматом" за 1,6 млн

Новая машина на автомате за сумму около полутора миллионов? Кажется, последние тренды, возникшие ввиду повышения утильсбора и ослабления курса рубля, выветрили подобные мечты даже из самых оптимистичных голов – ведь даже Веста с вариатором, появись она на рубеже 2023-2024 годов, наверняка будет дороже.

Однако есть еще вариант – его, изучая мельчающий ручеек недорогих новинок авторынка, обнаружил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Да, иранская Iran Khodro, несмотря на неоднократно заявленное громадье планов, все никак не начнет официальные продажи в РФ. Но машины появляются у нас благодаря параллельном импорту.

«Более верное название модели – IKSO Tara. IKSO указывает на крупнейшего иранского производителя, более известного нам как Iran Khodro», – отмечает эксперт.

Модель фактически является версией Peugeot 301, но версией глубоко модернизированной. Скажем, помимо варианта с механикой, есть и 6-ступенчатый гидромеханический автомат Aisin китайского производства – такого у Пежо не было.

А вот простой атмосферный мотор 1.6 (113 л.с.) с распределенным впрыском и чугунным блоком, хоть и тоже модернизированный, но принадлежит к старой французской линейке TU5.

Базовое оснащение:

кондиционер,

круиз-контроль,

сенсорный экран,

обогрев зеркал,

задние датчики парковки

две подушки безопасности,

ABS, ESP