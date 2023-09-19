Эксперт нашел среди новинок иномарку с "автоматом" за 1,6 млн

Простой мотор, надежный автомат, не Китай, новая, за 1,6 млн рублей! Это реально?
Новая машина на автомате за сумму около полутора миллионов? Кажется, последние тренды, возникшие ввиду повышения утильсбора и ослабления курса рубля, выветрили подобные мечты даже из самых оптимистичных голов – ведь даже Веста с вариатором, появись она на рубеже 2023-2024 годов, наверняка будет дороже.
Однако есть еще вариант – его, изучая мельчающий ручеек недорогих новинок авторынка, обнаружил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Да, иранская Iran Khodro, несмотря на неоднократно заявленное громадье планов, все никак не начнет официальные продажи в РФ. Но машины появляются у нас благодаря параллельном импорту.
«Более верное название модели – IKSO Tara. IKSO указывает на крупнейшего иранского производителя, более известного нам как Iran Khodro», – отмечает эксперт.
Модель фактически является версией Peugeot 301, но версией глубоко модернизированной. Скажем, помимо варианта с механикой, есть и 6-ступенчатый гидромеханический автомат Aisin китайского производства – такого у Пежо не было.
А вот простой атмосферный мотор 1.6 (113 л.с.) с распределенным впрыском и чугунным блоком, хоть и тоже модернизированный, но принадлежит к старой французской линейке TU5.
Базовое оснащение:
- кондиционер,
- круиз-контроль,
- сенсорный экран,
- обогрев зеркал,
- задние датчики парковки
- две подушки безопасности,
- ABS, ESP
В люксовых версиях добавляются еще две подушки безопасности, датчики дождя и света, люк в крыше. Цены – от 1,48 рублей за версию с МКП, от от 1,58 – за автомат.