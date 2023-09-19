Мировые продажи Genesis преодолели миллионный рубеж
Марка Genesis продала больше миллиона машин по всему миру. Миллионный рубеж компания преодолела за восемь лет присутствия на рынке в статусе самостоятельного бренда, однако какой именно автомобиль стал юбилейным, неизвестно. Genesis лишь отличалась о том, что с момента официального дебюта в конце 2015 года и по состоянию на август 2023 года ее глобальные продажи составили 1 008 804 машины.
Больше половины из заявленного миллиона машин — а именно 690,17 тысячи — Genesis реализовала в родной Южной Корее, а стальные 318,6 тысячи автомобилей компания продала на зарубежных рынках, крупнейший из которых — США (более 225 тысяч штук). Как отмечает Motor1.com, марке потребовалось более пяти лет, чтобы продать полмиллиона машин, а следующие полмиллиона она реализовала гораздо быстрее — всего за два года.
В России же продажи и производство автомобилей Genesis свернули после начала СВО. При этом ни Genesis, ни материнская компания Hyundai об уходе с российского рынка до сих пор официально не объявляли.
Бестселлером марки на сегодняшний день является седан G80. В сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники) Genesis вышла сравнительно недавно, в 2020 году, и ее первой вседорожной моделью стал GV80. В конце того же года в продажу поступил GV70, а полностью электрический GV60 пополнил модельную линейку в 2021-м.
Ранее стало известно, что Genesis может отправить в отставку свою самую первую самостоятельную модель — седан G70. Инсайдеры утверждают, что проект по разработке нового поколения G70, которое ждали в 2025-2026 годах, остановлен из-за невысокого спроса. Продажи спортседана просели, так как последнее время клиенты Genesis отдают предпочтение кроссоверам. Ну и кроме того, ближайшее будущее марки не связано с легковушками: на подходе электрифицированные кроссоверы GV70 и GV80, кросс-купе GV80, а также полноразмерный вседорожник GV90.