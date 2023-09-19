Мировые продажи Genesis преодолели миллионный рубеж

Марка Genesis продала больше миллиона машин по всему миру. Миллионный рубеж компания преодолела за восемь лет присутствия на рынке в статусе самостоятельного бренда, однако какой именно автомобиль стал юбилейным, неизвестно. Genesis лишь отличалась о том, что с момента официального дебюта в конце 2015 года и по состоянию на август 2023 года ее глобальные продажи составили 1 008 804 машины.

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Больше половины из заявленного миллиона машин — а именно 690,17 тысячи — Genesis реализовала в родной Южной Корее, а стальные 318,6 тысячи автомобилей компания продала на зарубежных рынках, крупнейший из которых — США (более 225 тысяч штук). Как отмечает Motor1.com, марке потребовалось более пяти лет, чтобы продать полмиллиона машин, а следующие полмиллиона она реализовала гораздо быстрее — всего за два года.

В России же продажи и производство автомобилей Genesis свернули после начала СВО. При этом ни Genesis, ни материнская компания Hyundai об уходе с российского рынка до сих пор официально не объявляли.

Бестселлером марки на сегодняшний день является седан G80. В сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники) Genesis вышла сравнительно недавно, в 2020 году, и ее первой вседорожной моделью стал GV80. В конце того же года в продажу поступил GV70, а полностью электрический GV60 пополнил модельную линейку в 2021-м.