Новый «злой» BMW M3 получит по мотору на каждом колесе

Баварцы работают над «горячим» седаном M3 следующего поколения, который должен появиться в 2027 году. Ожидается, что полностью электрическая модель будет выходить одновременно с вариантом с ДВС.

За создание «заряженных» моделей немецкого бренда отвечает подразделение BMW M, которое в прошлом году отметило своё 50-летие. Одним из «горячих» спорткаров остаётся M3, созданный на базе штатной четырёхдверки 3 series. В рамках недавней автовыставки в Мюнхене производитель показал предвестника «трёшки» следующего поколения, а в дальнейшем смена генерации ждёт и «эмку».

BMW M3 актуального поколения дебютировал осенью 2020 года. Нынешний спорткар оснащается 3,0-литровой рядной битурбошестёркой, при этом у базовой версии её отдача составляет 480 л.с. (максимальный крутящий момент – 550 Нм), а у топового варианта Competition мощность увеличена до 510 л.с. (650 Нм). В первом случае в пару предлагается шестискоростная механика, во втором – восьмиступенчатый автомат M Steptronic. У стартовой нынешней «эмки» на разгон с места до «сотни» уходит 4,2 секунды, у самой «горячей» версии – 3,9 секунды. Привод – задний или полный.

актуальный спортседан BMW M3 Competition

Минувшим летом стало известно, что следующий спорткар BMW M3 может стать полностью электрическим. При этом сообщалось, что в подразделении BMW M действительно решатся на этот шаг только в том случае, если показатели такого электромобиля окажутся заметно лучше по сравнению с текущим поколением.

салон актуального BMW M3 Competition

Теперь стали известны предварительные сведения о «начинке» потенциального электрического спорткара BMW M3 следующей генерации. Как сообщает британский Autocar со ссылкой на руководителя отдела разработок BMW Фрэнка Вебера, в основу электромобиля M3 ляжет платформа Neue Klasse, на ней же базируется одноименный концепт, который без представлен пару недель назад. Ожидается, что следующая «эмка» дебютирует вскоре после электрокара BMW 3 series нового поколения, премьера «заряженной» версии намечена на 2027 год.

концепт Vision Neue Klasse

По словам Фрэнка Вебера, главной особенностью электромобилей на базе Neue Klasse станет новый блок управления под названием «Heart of Joy» (дословно в переводе с английского – «Сердце радости»). «Всё, что связано с ходовыми качествами, управлением шасси, силовой установкой, теперь находится в одном интегрированном блоке управления», — добавил он.

концепт Vision Neue Klasse

Топ-менеджер пояснили, что новая система разработана для управления полностью электрическими четырёхмоторными силовыми установками с переменным количеством мощности, которая подаётся на каждое колесо по мере необходимости. Фрэнк Вебер не стал озвучивать максимальную совокупную отдачу такой системы у «зелёного» BMW М3, но пояснил, что в целом суммарная мощность может превысить 1340 л.с.

По словам главы BMW M Фрэнка ван Меела, при работе над полностью электрическими спорткарами баварской марки приоритетами окажутся минимизация веса, а также сохранение динамичности.

салон концепта Vision Neue Klasse