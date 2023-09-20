Известны сроки дебюта в России седанов Geely Emgrand

Дебют китайского седана Geely Emgrand на российском рынке состоится во второй половине октября, в эти сроки автомобили должны появиться у дилеров. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

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Geely Emgrand построен на одной платформе с кроссовером Coolray, длина седана составляет 4638 мм при колесной базе 2650 мм. Автомобиль оснащается атмосферным мотором объемом 1,5 литра мощностью 122 л.с., в начальных комплектациях с ним сочетается 5-ступенчатая механическая трансмиссия, в более дорогих версиях — 6-диапазонный «автомат». Привод исключительно передний.