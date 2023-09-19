В «Яндекс Заправках» стало больше бесплатных зарядок для электрокаров. Как сообщает пресс-служба «Яндекса», теперь приложение позволяет заряжать электромобили на станциях «Энергии Москвы», которых насчитывается более 170 штук в разных районах города. Через «Заправки» можно найти нужную станцию, проверить, занята она или нет, начать и завершить сессию. Также в последней версии приложения появился специальны фильтр для отображения определенных зарядных станций — можно указать модель электрокара и выбрать тип коннектора.

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Для того, чтобы в «Заправках» можно было начать и завершить зарядную сессию, приложение «Яндекса» было интегрировано с мультимодальной ИТ-системой «Энергия Москвы» Департамента транспорта. Уже сейчас можно проверить статус зарядной станции — занята она или свободна, а позже разработчики обещают внедрить и систему бронирования.

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Парковка и зарядка на станциях «Энергии Москвы» бесплатная. Зарядки расположены не только в центре, но и за пределами МКАД — например, они есть в Новокосино, Химках, Красногорске, Рассказовке, Северном и Южном Бутово. Сейчас таких станций больше 170, но в планах — увеличить их количество до 250 штук.