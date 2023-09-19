Фотошпионы засняли обновленный кабриолет BMW 4-Series

Прототип кабриолета BMW 4-Series, который могут выпустить как модель 2025 года, заметили на тестовой площадке. Об этом сообщает журнал Motor Authority.

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Текущий кабриолет 4-й серии дебютировал в 2020 году как модель 2021 года. Производитель обновил его внешний вид, в том числе увеличенные решетки радиатора, мягкий верх вместо жесткой крыши. Кроме того, на модель стали ставить исключительно автоматическую коробку передач.

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Обновления на прототипе повторяют дизайн купе BMW 4-Series 2023 года. В частности, у кабриолета заметны новые фары и задние фонари. Передние светодиодные дневные ходовые огни имеют вертикальные элементы, как и у модели 5-ой серии 2024 года. Наибольшие изменения может претерпеть приборная панель, которую, по словам фотографа, закрыли плотным камуфляжем.