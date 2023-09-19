Дизайнер показал первый в истории пикап BMW

Как сообщает SPEEDME.RU, споры о применении искусственного интеллекта (ИИ) и его потенциальном влиянии на жизнь человечества продолжаются. Вопрос стал актуальным и для автомобильной промышленности. Некоторые опасаются потери рабочих мест, другие беспокоятся о том, что ИИ может изменить художественный выразительный язык.

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Автомобильная отрасль также приспосабливается к изменениям, включая творческую сферу создателей цифрового автомобильного контента. Один из примеров — бывший независимый виртуальный художник под ником mo_aoun_ismail.

Ранее Мо Исмаил был одним из многих внештатных цифровых дизайнеров, которые старались улучшить автомобильный мир, перенося нас в параллельные вселенные автомобильной компьютерной графики. Но его карьера изменилась, и теперь он является креативным дизайнером в компаниях Stellantis North America, работая над Jeep, Chrysler и Ram Trucks. Его страсть к Jeep иногда проявляется в его работе, но он не ограничивается только этим брендом.